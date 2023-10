Steinakirchen feierte das Erntedankfest

In der Pfarre Steinakirchen wird dieser Feiertag besonders festlich begangen. Aus allen ehemaligen 12 Gemeinden der Pfarre führen Dankprozessionen zur Pfarrkirche.

Die Ortsgemeinschaft von Zarnsdorf brachte die Erntekrone mit, die am Marktplatz gesegnet wurde. Die Stubenmusik Berger musizierte beim Hochamt in der Pfarrkirche. Bei der zweiten Messe wurden in besonderer Weise die Familien eingeladen, Erntedank zu feiern. Der Kinderchor der Pfarre gestaltete den Gottesdienst. Nach beiden heiligen Messen lud der Verein der Bäuerinnen in der Pfarre Steinakirchen alle Mitfeiernden zu einer Agape ein, die großen Anklang fand.

Segnung der Erntekrone in Steinakirchen. Foto: Heinz Tischberger