Auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ standen die Akteurinnen und Akteure der Katholischen Jugend bei der Premiere ihres Theaterstückes „Zwischen Gipfel und Casino“ am Wochenende. In dieser frivolen Komödie kamen die Besucher voll auf ihre Kosten und aus dem Lachen nicht heraus.

In diesem Stück geht es um Casinoraub, romantische Zweisamkeit für Hochzeitspaare in der luxuriösen Wellness-Berghütte auf dem „Hochzeitsgipfel“, bei dem auch Szenen aus dem Rotlichtmilieu nicht fehlen durften. Die Laien-Schauspieler zogen alle Register ihres Könnens und begeisterten nicht nur das Publikum, sondern auch Steinakirchens Diakon Robert Plank und Wangs Bürgermeister Franz Sonnleitner. Hervorzuheben ist die schauspielerische Leistung von Doris Kochberger, die kurzfristig als „Gisela“ für die durch eine Verletzung ausgefallene Magdalena Hartl in deren Rolle schlüpfen musste.

Frei nach dem Spruch von Karl Farkas „Schau’n Sie sich das an“ gibt es am kommenden Wochenende (Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 15 Uhr) zwei weitere Vorstellungen.

