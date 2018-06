Die Mitgliedsbetriebe der ARGE Panoramahöhenweg feiern am 23. Juni entlang des Bergrückens zwischen Sonntagberg, Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitz und Rand-egg die Sonnenwende gemeinsam und entzünden ihre Sonnwendfeuer.

„G’miatlich, feurig, g’schmackig: einfach rundum gut: So lautet auch heuer wieder der Slogan für unsere Veranstaltung“, berichtet Gottfried Wagner, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Panoramahöhenweg. Heurige, Bauernhöfe und Gasthöfe tischen bereits ab den frühen Abendstunden ihre Köstlichkeiten auf.

Beim Bauernhof Ratzenöd in St. Leonhard/Wald sorgt der ÖKB für Speis und Trank, beim Mostheurigen Bogner am Sonntagberg gibt es eigene Sonnwendweckerl und in Windhag tischt die Pfarre am Schobersberg Schmankerl auf. Im Panoramastüberl am Hochkogelberg dreht sich alles um die „Ofenkartoffel“ und beim Almhaus Hochkogel gibt’s aus der Heurigenküche Mostkasspatzn.

In Ybbsitz beginnt das Rahmenprogramm bereits ab 15 Uhr mit einer gemütlicher Heurigenjause beim Mostheurigen Klein-Eibenberg. Eine Laternenwanderung für Kinder startet um 21.15 Uhr beim Bauernhof Ratzenöd in St. Leonhard am Walde. Pünktlich um 22 Uhr werden die knapp 20 Feuer den Bergrücken zwischen Sonntagberg und Hochkogelberg erleuchten.