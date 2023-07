Bürgermeistertreffen im Scheibbser Rathaus

„Auf den Spuren des Wassers im Erlauftal und Ötscherland – Von der Erlaufschlucht zum Trefflingfall“, so lautet das Motto der Via Aqua, des Rundwanderwegs durch das Ötscherland und den Naturpark Ötscher-Tormäuer. Die Wanderkarte in der NÖ Kleinregion Großes Erlauftal „Via Aqua“ wird schon in der fünften Auflage gedruckt und ist ein großer Erfolg in der Kooperation der vier Gemeinden Gaming, Purgstall, Scheibbs und St. Anton/Jeßnitz.

Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung war eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich Archivwesen. Weiters wurde das Smart Café NÖ vorgestellt und die Kleinkindbetreuung in den einzelnen Gemeinden besprochen. Da soll vorerst der Ist-Zustand erhoben werden, damit man über mögliche weitere Kooperationen, wie es sie etwa in der Kleinregion Ybbstal geben wird, nachdenken kann.