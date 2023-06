Gemeinsame Kontrolle für 2.000 Bäume

Gemeinsam mit Maschinenring und MR-Naturraummanagement wurden vor knapp einem Jahr in der NÖ Kleinregion Ybbstal die beiden Kooperationsprojekte rund um Baum- und Wildbachkontrolle gestartet. Mit organisatorischer Unterstützung durch die NÖ.Regional konnten die Projekte initiiert werden. Gemeinsam freut man sich über die auf Kleinregionsebene gelungene Kooperation. Es ist ein wesentliches Ziel in der Kleinregionsstrategie 2021–2024, die systematische Erfassung und lückenlose Kontrolle von Bäumen und Wildbächen auf professionelle Beine zu stellen und flächendeckend umzusetzen.

„Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Wir bündeln unsere Kräfte, um die verhältnismäßig große Fläche der Kleinregion regelmäßig und effektiv zu kontrollieren. So können wir Probleme frühzeitig erkennen, geeignete Maßnahmen ergreifen, um Risiken zu minimieren und schaffen eine sichere sowie nachhaltige Umgebung für alle“, bekräftigt Kleinregionssprecher Bürgermeister Werner Krammer.

Unterstützung dabei liefert die Maschinenring-Naturraummanagement GmbH, die in einem Großteil der Ybbstaler Gemeinden ein Verzeichnis der gemeindeeigenen Bäume auf öffentlichen Plätzen und Straßen erstellt. Diese sogenannten Baumkataster bilden die Basis für die regelmäßige Kontrolle und Überprüfung der Bäume. Daraus ergeben sich wiederum entsprechende Baumpflege- und Sicherungsmaßnahmen. Sicherheits- und Haftungsrisiken sollen dadurch minimiert und gleichzeitig soll der Baumbestand langfristig erhalten werden. Im Ybbstal geht man von bis zu 2.000 Bäumen auf Gemeindegut aus, die hier erfasst und regelmäßig überprüft werden.

Im Bereich der Wildbäche ist ebenfalls eine regelmäßige Begehung, Überprüfung und Dokumentation erforderlich. Durchgeführt werden diese Kontrollen gemeinsam mit dem Maschinenring. So sollen Übelstände wie etwa Verklausungen rechtzeitig festgestellt und behoben werden, um damit einen ungehinderten Abfluss des Wassers zu ermöglichen. Abhängig von einer Priorisierung nach „Gefährlichkeit“ der Wildbäche, werden diese in zeitlich abgestimmten Intervallen überprüft. In der NÖ Kleinregion Ybbstal werden somit Wildbäche über eine Länge von mehr als 130 km systematisch und regelmäßig kontrolliert.

Ein ähnliches Kooperationsprojekt im Ybbstal widmet sich der einheitlichen Erfassung und Kontrolle von Brücken im Erhaltungsbereich der Gemeinden, welches vor Kurzem in der NÖ Kleinregion gestartet wurde.

Informationen zur NÖ Kleinregion Ybbstal: www.unser-ybbstal.at