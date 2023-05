Scheibbser Bürgermeister: „Sind für den Herbst gut vorbereitet“

NÖN: Wie laufen die Vorbereitungen in Ihrer Gemeinde?

Franz Aigner: Wir haben bereits seit Februar 2022 eine zweite Kleinkinder-Betreuungsgruppe eröffnet, daher sind unsere Vorbereitungen für einen erhöhten Bedarf zur Zeit abgeschlossen. Da nur der Vormittag frei sein wird, muss der Gemeinderat noch die Tarife für eine Nachmittagsbetreuung festlegen. Dies sollte, in Abstimmung mit den umliegenden Gemeinden, in der nächsten Gemeinderatssitzung erfolgen.

Sind Sie für den Herbst bereits gerüstet?

Aigner: Wir gehen davon aus, dass im kommenden Betreuungsjahr ausreichend Plätze zur Verfügung stehen werden. Zwei Gruppen bedeuten 30 Betreuungsplätze. Derzeit sind noch einige Plätze frei, insbesondere deshalb, da nicht alle Eltern eine fünftägige Betreuung in Anspruch nehmen, sondern zahlreiche Kinder nur einige Tage anwesend sind. Das erhöht die Möglichkeiten der Aufnahme von mehr als 30 Kindern.

Benötigen Sie zusätzliches Personal?

Aigner: Da auch der Betreuungsschlüssel (neu 1:5) für diese Einrichtungen geändert wurde, ist davon auszugehen, dass zusätzliches Betreuungspersonal erforderlich wird. Die notwendigen Maßnahmen werden in den kommenden Wochen umgesetzt.

Müssen oder mussten bauliche Maßnahmen getroffen werden?

Aigner: Da wir bereits zwei Gruppen ausgestattet haben, besteht aus heutiger Sicht für das kommende Betreuungsjahr kein Bedarf. Ob in den kommenden Jahren noch zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen besteht, ist nur schwer vorauszusehen.

Wie sieht es aktuell mit der Nachfrage nach Betreuung für diese Gruppe aus?

Aigner: Derzeit sind 25 Kinder für die Betreuung angemeldet. Der überwiegende Teil nimmt eine Vormittagsbetreuung in Anspruch, nur rund zehn Prozent benötigen auch eine Nachmittagsbetreuung. Grundsätzlich steht eine VIF-konforme Betreuung (Anmerkung: mit Vollzeitbeschäftigung vereinbare) mit 45 Wochenstunden zur Verfügung.

Gibt es noch offene Punkte?

Aigner: Eine offene Frage ergibt sich für den Fall einer Inanspruchnahme ausschließlich am Nachmittag. Hiefür wurden bisher keine Regelungen getroffen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch dieser Fall eintritt, da das Berufsleben der Eltern immer flexibler wird. Weiters bleibt abzuwarten, ob auch ein Kindertransport (analog zu den Kindergärten) in Zukunft ein Thema werden kann. Dies insbesondere dadurch, da durch den Landesgesetzgeber auch eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit gefordert wird, die Eltern aber nicht in allen Fällen auch eine entsprechende Transportmöglichkeit haben.

So sieht es in anderen Gemeinden des Bezirk Scheibbs aus

Stadtgemeinde Wieselburg: Im Sommer will die Stadtgemeinde mit der Aufstockung des dreigruppigen Kindergartens in der Breiteneicher Straße beginnen. Zwei zusätzliche Gruppen werden geschaffen. Das zweigruppigen Volkshilfe-Kinderhaus hat ab September noch genügend Kapazitäten frei. Hier ist die Betreuung ab Herbst am Vormittag auch kostenlos.

