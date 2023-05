Pilotprojekt im Kindergarten Mühling

„Es hat sich ausgezahlt, dass wir beim Neubau vor zwei Jahren einen Gruppenraum im Altbestand vollkommen saniert und als Reserve aufgehoben haben“, freut sich Gerhard Eppensteiner, ÖVP-Vizebürgermeister der Gemeinde Wieselburg-Land. Denn damit hat die Gemeinde Platz für den Pilotversuch des Landes, schon ab Herbst 2023 zweijährigen Kindern den kostenlosen Vormittagsbesuch zu ermöglichen. Aktuell liegt das Kindergarten-Alter noch bei zweieinhalb Jahren – ab Herbst 2024 sollen in ganz Niederösterreich schon Zweijährige den Kindergarten besuchen dürfen.

„Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren insgsamt 78 Geburten, davon alleine 2022 mit 43 Geburten eine absolute Rekordzahl. Auch die Bedarfserhebung hat ergeben, dass großes Interesse an der Kleinst- und Kleinkinderbetreuung besteht. Während wir bei den einjährigen Kindern eng mit der Stadtgemeinde zusammenarbeiten, können ab Herbst zweijährige Kinder bei uns den Kindergarten in Mühling besuchen. Dort wird eine vierte Gruppe für maximal 15 Kinder mit einer zusätzlichen Pädagogin und zwei Betreuerinnen installiert“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Karl Gerstl.

Der Bedarf ist gegeben, wie die Mühlinger Kindergartendirektorin Eva Roschmann versichert. Insgesamt sind bis Jänner 2024 schon zehn Kinder für diese Gruppe, die ausschließlich von Kindern zwischen zwei und drei Jahren und elf Monaten besucht werden darf, angemeldet. Gestartet wird im Herbst – nach derzeitigem Stand – mit zwei Zweijährigen und zwei Zweieinhalbjährigen.

„Wir haben damit die Möglichkeit, die Karenzlücke zwischen zwei- und zweieinhalb Jahren zu schließen, die Themen Familie und Beruf zu erleichtern, und belassen dabei die volle Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung bei den Eltern“, hebt auch LH-Stellverteter Stephan Pernkopf (ÖVP) die positven Effekte der Kindergartenoffensive hervor.

Positive Effekte hat dieser Pilotversuch aber auch für das Budget der Landgemeinde. Zum einen finanziert das Land im ersten Jahr neben der Pädagogin auch die beiden Betreuungskräfte, die normal ihr Gehalt von der Gemeinde bekommen. Übrigens: Für die ausgeschriebenen Betreuungskräfte gibt es laut Amtsleiter Gerhard Groiss aktuell schon sehr viele sehr gute Bewerbungen.

Zum anderen gibt es für die Gemeinde auch noch nachträgliche Förderungen für die Sanierung der vierten Kindergartengruppe und eine Förderung der noch notwendigen Einrichtungen. „Das ist natürlich ein Glücksfall für uns, noch dazu wo die Sanierungsförderung jetzt höher ist als beim ursprünglichen Neubau-Projekt“, weiß Bürgermeister Karl Gerstl.

