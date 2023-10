Ab der ersten Schulwoche im September waren alle Klassen der Computermittelschule mit dabei und benutzten auf dem Schulweg und in der Freizeit so oft wie möglich ein klimaneutrales Transportmittel. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c freuen sich über den 1. Platz auf Route 5. Die 4a-Klasse belegte Platz 2. Die Jugendlichen werden mit einem freien Eintritt in die Römerstadt Carnuntum belohnt.