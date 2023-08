Das Revival der Sommerfrische

Temperaturen um die 40 Grad oder mehr und die immer bedrohlicher werdenden Waldbrände in Süd- und Südosteuropa sorgen auch in diesem Sommer wieder für Schlagzeilen. Das sorgt bei vielen Erholungssuchenden im Sommer durchaus für ein Umdenken. Für die Tourismusregion Mostviertel könnte sich das als „Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Destinationen“ herausstellen, sagt Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt. Die Lage und die Berge würden das begünstigen.

Bereits 2018 hat die Tourismusregion Mostviertel an der Studie „Refresh“ der Universität für Bodenkultur Wien teilgenommen. „Die Studie hat ergeben, dass stadtnahe Tourismusregionen von der steigenden Hitze in den Städten touristisch profitieren können und die Sommerfrische ein Revival feiert. Denn alleine in der Nacht gibt es zwischen den Städten und den alpinen Regionen im Mostviertel in den Sommermonaten einen Temperaturunterschied von bis zu 15 Grad“, erläutert Andreas Purt. In den alpinen Lagen oder entlang der Flüsse können die Gäste außerdem auch bei hohen Sommertemperaturen noch ausreichend Bewegung machen. Ybbstalradweg, das Hochkar, die Ötschergräben oder das Mendlingtal seien dafür prädestiniert.

Sommerfrische am Lunzer See Foto: NÖ WerbungLiebert

Natürliche Abkühlung in Bergen oder Seen

„Ich selbst war vor Kurzem privat in Annaberg am Erlaufsee und in Lunz am See unterwegs. Es war trotz der hohen Temperaturen einerseits eine Erholung gegenüber der Hitze in der Stadt und andererseits boten die Seen eine wunderbare natürliche Abkühlung. Und eine Wanderung durch die Ötschergräben oder die Erlaufschlucht bietet auch bei Hitze immer noch einen Erholungseffekt. Allerdings war natürlich gerade bei den Seen entsprechend viel los“, schildert der in Wien lebende Purt.

Auch die Wanderwege entlang der Flüsse – am Bild die Erlaufschlucht – sind Hotspots bei der „Sommerfrische". Foto: ORF

Die Tourismus-Destination Mostviertel reagiert auch auf diesen Trend und stellt die Sommerfrische in der Kommunikation nach außen wieder verstärkt in den Mittelpunkt. „Da geht es einerseits um die Bildsprache als auch um konkrete Angebote, die wir in den Vordergrund stellen. Das beginnt bei der Gastronomie, wo gerade im Sommer auch leichtere Kost angeboten werden muss und geht bis zu den Beherbergern. Man muss die Gäste bewusst auf kühle Räumlichkeiten, leichte Bettwäsche oder die Möglichkeit, in der Nacht durch geöffnete Fenster für Abkühlung zu sorgen, hinweisen und auch auf diese Wünsche der Gäste eingehen“, sagt Purt und weiß, dass da durchaus auch noch einiges an Arbeit auf die Tourismusbetriebe im Mostviertel zukomme.

Ein Erlebnis im Sommer – der Sonnenaufgang am Hochkar. Am 2. September gibt es nochmals Early-Bird-Fahrten. Erste Liftfahrt 5.20 Uhr, Sonnenaufgang 6.20 Uhr. Infos: www.hochkar.com Foto: pov.at, Robert Herbst

Saisonverlängerung und Thema „Workation“

Einen weiteren Vorteil könnte der Klimawandel für den Sommertourismus im Mostviertel durch eine Verlängerung der Vor- und Nachsaisonen mit sich bringen, hofft Purt. „Wir wissen, dass gerade ein schöner Herbst bei uns nochmals die Buchungszahlen nach oben schießen lässt. Da profitieren wir durchaus von unserer Lage. Genau da müssen wir auch bei den Ausflugszielen unsere Öffnungszeiten anpassen, um auch Vor- und Nachsaison optimal zu nützen“, sagt Purt.

Ebenfalls verstärkt in den Mittelpunkt stellen will Purt in der Bewerbung das Thema „Workation“ (Verbindung von Arbeit und Reisen). „Die Familie urlaubt am Land, wobei teilweise gearbeitet wird. Dazu ist es wichtig, die technischen Möglichkeiten hervorzuheben – vom WLAN bis zum ruhigen Arbeitsplatz. Gerade für Privatzimmervermieter als auch Urlaub am Bauernhof-Betriebe ist das oft eine Möglichkeit, Familien länger zu binden“, ist Purt überzeugt.

Ausbau der öffentlichen Mobilität

Ein großes Manko seien derzeit noch die Mobilität in der Region bzw. die An- und Abreise ohne eigenes Auto sowie der weitere Ausbau von Verleihmöglichkeiten – vom Rad bis hin zum Stand-up. Hier bedarf es gezielter Maßnahmen, weil gerade Städter oder auch Jugendliche oft mit öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten anreisen wollen. „Mit der Mariazellerbahn klappt die Zusammenarbeit schon recht gut, aber abseits der Westbahnstrecke ist es oft noch ein schwieriges Unterfangen. Viele Beherbergungsbetriebe haben daher eigene Shuttledienste eingerichtet. Ziel sollte es aber sein, dass man flexible Anrufsammeltaxis in der gesamten Region anbieten kann. Sowohl für die An- und Abreise als auch dann während des Aufenthalts für Fahrten zu Ausflugszielen oder auch kulturellen Aktivitäten am Abend“, weiß Purt, dass hier noch ein gewisser Aufholbedarf in der Region gegeben ist.