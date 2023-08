„Mostviertler Sommertourismus wird noch attraktiver“

NÖN: Wie wirken sich die Klimaveränderungen auf den Tourismus aus?

Johannes Scheiblauer: „Der Klimawandel ist ein wichtiges, zentrales Thema auch in der Tourismusbranche. Der CO₂-Ausstoß im Österreichischen Tourismus liegt bei 1,6 Prozent, jedoch bei 7,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das ist eine viermal niedrigere Kohlendioxidemission als im Durchschnitt der Österreichischen Wirtschaft, wobei der Hauptteil der Emission der Anreise zuzuschreiben ist. 13 Prozent reisen mit dem Flugzeug nach Österreich und 76 Prozent mit dem Auto. Die Anreise ins Mostviertel erfolgt größtenteils mit dem Auto, der Bahn oder dem Bus. In der Zeit der Pandemie mussten viele auf das Reisen verzichten. Dieser Verzicht wird jetzt nachgeholt und viele fliegen für ihren Urlaub ins Ausland. Die Frage ist, wie sich der Tourismus in Österreich entwickelt, nachdem die Effekte der Pandemie abgeflacht sind.“

Wie können Hoteliers und Gastronomen dem Klimawandel entgegenwirken?

Scheiblauer: „Durch Innovationen, wie LED-Beleuchtungen, drehzahlgesteuerte Wärmepumpen oder auch bessere Dämmung konnte der Energieaufwand in den letzten zehn Jahren pro Nächtigung halbiert werden. Sowohl das RelaxResort Kothmühle als auch das Schlosshotel Eisenstrasse erhielten vor drei Jahren das Tourismus-Umweltzeichen. Dieses Umweltzeichen betrifft mehrere Bereiche, wie Abfallvermeidung, Kohlendioxid-Emissionen, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Zudem beziehen wir Strom und Wärme aus 100 % erneuerbarer Energie und verfügen über drei Elektroautos in den Hotels. In der Gastronomie setzen wir auf biologische Lebensmittel und Regionalität. Die Gäste schätzen eine hohe Erlebnisqualität, die hohe Qualität von Lebensmitteln und der Fokus auf Nachhaltigkeit steigt.“

Welche Herausforderungen gibt es für den Tourismus?

Scheiblauer: „Die größten Herausforderungen der Hoteliers sind, höchste Dienstleistungsqualität nachhaltig bereitzustellen. Die Gäste wollen in ihrem Urlaub eine schöne Zeit verbringen. Die Hotels, die den Gästen hohe Qualität – sowohl in der Attraktivität ihrer Angebote als auch im Bereich der Gastronomie – anbieten können, sind auch heuer wieder sehr gut gebucht. Wir haben in den letzten Jahren viele Privatgäste gewinnen können, die uns auch heuer die Treue halten. Aufgrund der praktikablen Online-Meetings gibt es österreichweit einen Rückgang der Geschäftsreisen und Buchungen für Seminare. Durch den Anstieg an Privatgästen, aber auch bei den Seminarbuchungen erreichen wir heuer – im Vergleich zu den Verzeichnissen in Österreich – in beiden Hotels wieder das Buchungsniveau von 2019. Durch die Erweiterung von Spa- und Wellnessbereichen können Hotels ihren Gästen, im Sommer als auch im Winter, Urlaube bieten, die wetterunabhängig sind. Sowohl die Kothmühle als auch das Schlosshotel haben einen Wellnessbereich. Die Gartenanlage der Kothmühle hat einen Schwimmteich, ein 35 Meter langes Biotop. Die gesamte Gartenanlage als zusätzlicher Entspannungsort wird von unseren Gästen ebenfalls sehr geschätzt.“

Wie ist die Buchungslage? Hat sich das Buchungsverhalten verändert?

Scheiblauer: „Die Buchungslage im Sommertourismus von Anfang Mai bis Ende Juli nähert sich dem Jahr 2019. Das Buchungsverhalten hat sich dahingehend verändert, dass kurzfristigere Reisen gebucht werden. Das hat auch sicher etwas damit zu tun, dass sich die Wetterlage im Sommer sehr verändert hat und Planungen für Kurzurlaube dem Wetter angepasst werden. Ein wichtiges Thema ist auch der Trend zur Digitalisierung. Das Hotel muss online buchbar sein. Je kürzer der Aufenthalt ist, desto kürzer muss auch die Vorlaufzeit der Buchung sein. Das wichtigste Portal ist hierbei noch die eigene Webseite, aber auch auf anderen Plattformen muss das Hotel schnell und einfach zu finden sein.“

Wie ist die Tourismuslage im Sommer im Mostviertel?

Scheiblauer: „Im Mostviertel hat sich das touristische Angebot in den letzten Jahren enorm entwickelt. Die Österreicher, aber auch die umliegenden Länder schätzen die kurze Anreise und die unberührte Natur. Das Mostviertel wird für viele Urlauber auch aufgrund des Klimas und der milderen Temperaturen, aber auch aufgrund der Wasserverfügbarkeit – im Vergleich zu einigen Hitzeländern im Süden – zusätzlich an Attraktivität gewinnen. Wenn es in den Städten zu heiß wird, zieht es viele raus auf das Land. Aktivurlaube, in Kombination mit Wandern und Radfahren, werden immer attraktiver. Aber Übertourismus wird auch in den nächsten Jahren für das Mostviertel kein Thema sein.“