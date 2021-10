Am vergangenen Samstag kam es am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der B22. Das abbiege Manöver eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges dürfte ein nachfolgender Audi-Lenker übersehen haben und kollidierte in Folge mit dessen. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Die Feuerwehr Gresten Land führte nach polizeilicher Freigabe die Fahrzeugbergung durch.