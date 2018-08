Privat wird es immer mehr in, selbst in der Küche zu stehen – egal ob Mann oder Frau. Die tollsten Rezepte von diversen prominenten (Fernseh-)Köchen zaubert man am eigenen Herd nach. Kochseminare boomen. Kochbücher sind der Renner.

Doch so sehr der Trend Richtung Küche geht, in der Gastronomie sieht es ganz anders aus. Da wird es – zumindest in unseren Breiten – immer schwieriger, Personal für die Küche oder auch den Servicebereich zu finden. Die Fluktuation wird größer. Arbeitszeiten und Bezahlung tragen das Ihre dazu bei. Einzelne Betriebe schließen immer häufiger ihre Pforten. Die Suche nach Gastronomen wird zu einer Sisyphusarbeit.

Davon weiß man in Scheibbs ein Lied zu singen. Sowohl für das neue Einkaufs- und Hotelgebäude mitten in der Hauptstraße, als auch für das etwas vom Schuss gelegene Töpperschloss Neubruck werden Gastro-Pächter gesucht. Zwei Häuser mit unterschiedlichen, aber durchaus reizvollen Voraussetzungen. Noch dazu wo man sagt, ein guter Wirt setzt sich überall durch. Doch genau dieser gute Wirt muss erst einmal gefunden werden. Viel Glück bei der Suche.