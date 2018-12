Es gibt Sportveranstaltungen, die sind auf ewig mit einem Ort verbunden. Die „Internationalen Erlauftaler Radsporttage“ fallen in diese Kategorie. Die „Erlauftaler“, wie sie in der Szene kurz und schon auch ein wenig liebevoll genannt werden, gehören schlicht und einfach zu Purgstall.

Da gibt es jetzt aber ein Problem. Eine Baustelle. Die verhindert in den nächsten zwei Jahren die Austragung des Klassikers in der Marktgemeinde. Obfrau Renée Preyler und ihr Team vom RC Purgstall hatten somit zwei Optionen: Pausieren oder umziehen. Erstes kam nicht in Frage. Verschwindet eine derartige Veranstaltung kurz vom Radar, ist ein Comeback ausgesprochen schwierig. Aus den Augen, aus dem Sinn. Also blieb lediglich Möglichkeit zwei. Der (temporäre) Umzug.

Dazu bedarf es eines guten Nachbarn. Die Stadtgemeinde Wieselburg präsentiert sich als genau dieser. Die Braustädter wissen um den Stellenwert der „Erlauftaler“ in der Radsport-Szene. Sie wissen zu schätzen, was der RC Purgstall da seit Jahrzehnten auf die Beine stellt. Ambitionen, den Event dauerhaft nach Wieselburg zu holen, hegen sie nicht. Sie wollen helfen. In Zeiten, in denen eine gewisse Ellbogenmentalität Einzug in die Gesellschaft gehalten hat, eine schöne Geschichte. Auf gute Nachbarschaft.