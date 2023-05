Alt-Werden im Schloss

In Reinsberg steht der Spatenstich für das neue Wohnhaus mitten im Dorfzentrum, das auch zehn Wohneinheiten für betreutes Wohnen vorsieht, unmittelbar bevor. In Wolfpassing ließ Schlossbesitzer Alexander Haider in der Vorwoche mit seiner Idee eines betreuten Wohnens im Schloss aufhorchen. Der von ihm geplante „bunte Mix“ aus Büroräumlichkeiten, Gemeindeamt und Wohneinheiten hat seinen Reiz. Noch dazu im Schloss, das in der Gemeinde selbst einen sehr hohen Stellenwert genießt. Beide Projekte könnten durchaus von Erfolg gekrönt sein und beispielgebend für viele weitere werden.

Eine wesentliche Voraussetzung ist dabei die Teilbarkeit der 24-Stunden-Pflegekräfte. Eine Forderung, die seinerzeit Anton Erber aufs Tapet gebracht hat. Es zeigt sich immer mehr, dass die Erfüllung dieser Forderung unumgänglich ist. Nicht nur aus finanziellen Gründen. Sondern vor allem, weil die Menschen gerne dort Alt-Werden wollen, wo sie aufgewachsen sind.