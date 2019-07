Große Aufregung am Dienstagnachmittag. 18 Wohnwägen waren in Steinakirchen vorgefahren und richteten mitten im Siedlungsgebiet ihre Bleibe ein. 14 Tage wollte das fahrende Volk dort campen. Als die ersten Klos direkt vor den Fenstern der Anrainer aufgestellt wurden und die Stromaggregate anliefen, ging es nicht nur auf den Sozialen Medien rund. Auch bei Bürgermeister Wolfgang Pöhacker lief das Telefon heiß.

Nach einem Tag war der „Spuk“ vorbei, das fahrende Volk zog vorzeitig weiter. Auch vom befürchteten Müllchaos war nichts zu sehen. Viel Lärm um nichts also? Nein nicht ganz. Denn diese eine Nacht hat gezeigt, wie solch eine „Unterbringung“ nicht stattfinden sollte. Es fehlt bezirksweit an kurzfristig verfügbaren, geeigneten Plätzen. Vielleicht ein Thema für die nächste Bürgermeisterkonferenz? Auch wenn sich kein Ortschef um die Gäste reißen wird, alle gemeinsam sollten eine Lösung finden und so nicht einen von ihnen alleine im Regen stehen lassen.