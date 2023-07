Der Most ist wieder in

Die Mostbarone feiern heuer ihr 20-jähriges Jubiläum und präsentieren sich dabei immer jünger und moderner. Zum einen ergänzt beziehungsweise löst die nachfolgende Generation schön langsam die ursprünglichen Mostbarone ab – ein Zeichen, dass man als Mostproduzent auch in nicht immer einfachen Zeiten mit einem guten Produkt erfolgreich sein kann.

Zum anderen haben die Mostbarone dafür gesorgt, dass das verstaubte Image des Mostes der Geschichte angehört. Bestes Beispiel: die neue Tracht inklusive Kilt und modernem Design.

Der Most ist wieder salonfähig. Die Mostbarone und -baroninnen haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten dazu wesentlich beigetragen. Ein guter Mostheuriger des Mostviertels braucht keinen Vergleich mehr mit den Weinheurigen der Wachau zu scheuen. Und das Produkt Most ebenfalls nicht – es ist weit mehr als nur ein „Durstlöscher“. Der Most in all seinen Ausprägungen ist das Kulturgut unseres Viertels. Danke Mostbarone!