Der Ruf nach einem Bildungsgipfel

Bei den Scheibbser Bildungseinrichtungen besteht akuter Handlungsbedarf – wie akut, da scheiden sich noch die Geister. Sicher ist, dass die Investitionen das Budget in den nächsten Jahren belasten werden.

Fakt ist: Volks-, Sonder- und Musikschule sowie Nachmittagsbetreuung platzen aus allen Nähten. Noch dazu in einem 137 Jahre alten Gebäude, das modernen Unterrichtsansprüchen nicht mehr entspricht. Fakt ist auch, dass beim Poly die Raumbedarfskommission Handlungsbedarf sieht. Und auch bei den Kindergärten stehen Investitionen an. Einzig in der Sportmittelschule sind alle zufrieden. Doch gerade diese könnte jetzt umziehen müssen – in einen Neubau. Um im derzeitigen SMS-Gebäude Platz zu schaffen für die anderen „Bildungseinrichtungs-Baustellen“.

Ein Bildungsgipfel in Scheibbs ist unumgänglich. Es braucht gemeinsam abgesprochene Lösungen, die wieder für Jahrzehnte halten.