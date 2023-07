Bis zu 6.000 Jahre alte Rotbuchen, Fichten und Tannen. Totholz, aus dem wieder neues Leben entspringt. Nahezu das gesamte nordalpine Artenspektrum der Tierwelt – vom Rothirsch über Schneehasen bis zum Kauz oder Luchs. Eine schier unglaubliche Vielfalt an Fauna und Flora. Alleine, dass es 30.000 unterschiedliche Pilzarten gibt, ist für einen Nicht-Biologen eigentlich unvorstellbar. All das findet sich im 400 Hektar großen Urwald des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal.

Seit fast zwei Jahrhunderten ein unberührtes Paradies auf Erden und ein Eldorado für die Forschung. Gleichzeitig auch Kraftquelle für alle, die in den auserwählten Kreis jener gehören, die dieses schöne Stückchen Erde besuchen dürfen. Tausende würden gerne kommen, aber nur knapp 200 pro Jahr dürfen. Für den Rest bleibt der Besuch des „Haus der Wildnis“ in Lunz am See. Aber auch der lohnt sich allemal. Die Kraft der Natur wird dort greif-, spür- und erlebbar. Ein idealer Ausflugtipp also gerade in der Ferienzeit.