Die Natur kostet Geld

5 Euro kostet es also nun, wenn man am Ötscher oder Hochkar die Natur genießen will, und dabei mit dem eigenen Auto anreist und keine Leistung der Bergbahnen in Anspruch nimmt. Sprich man geht zu Fuß auf den Ötschergipfel oder wandert rund um die Hochkar-Almen. „Warum soll ich da nur fürs Parken zahlen?“, fragen viele.

Einfache Antwort: Weil die Erhaltung der Natur und die Möglichkeit, diese für Erholungssuchende und Touristen zugänglich zu machen, Geld kostet. Hinter all den Wegenetzen und Infrastruktureinrichtungen, zu denen auch die Parkplätze gehören, stecken (oft teure Pacht-) Verträge, Beschilderungs- und Erhaltungsarbeiten (gerade im Winter). Nicht jeder Grund- oder Waldeigentümer hat es so gerne, wenn über seinen Grund und Boden gelaufen wird. Und wenn man sieht, dass die meisten oft nur zu zweit mit dem Auto kommen, könnten die Parkgebühren vielleicht einen zusätzlichen umweltfreundlichen Lenkungseffekt haben.