Die Vorzüge „am Land“

589 Euro kostet der Quadratmeter Baugrund im Schnitt im Bezirk Mödling. Um 155 Euro billiger erhält man ihn im Bezirk Baden. Und fast acht Mal so günstig ist der Quadratmeterpreis im Scheibbser Bezirk. Bei den Eigentumswohnungen ist der Unterschied nicht ganz so groß. Trotzdem zahlt man in Mödling mit 4.043 Euro fast das Doppelte als in Scheibbs (2.140 Euro) für den Quadratmeter.

Doch ist es in Mödling wirklich um so viel lebenswerter? Als bekennender Mostviertler sage ich: Nein. Spätestens seit Corona wissen auch viele Städter das Leben am Land zu schätzen – noch dazu, wo der Ausbau der modernen Infrastruktur (Glasfaser) zügig voranschreitet oder ohnehin schon da ist. In Zeiten von Digitalisierung und Homeoffice mindestens so wichtig wie der Nahversorger oder die ärztliche Versorgung. Mit letztere beiden kämpfen wir am Land mitunter. Dennoch, um nichts würde ich unser Mostviertel gegen das Wiener Umland tauschen. Alleine der Ötscherblick ist unbezahlbar.