Am 2. Jänner 2019 soll die Marktgemeinde Purgstall mit Harald Riemer einen neuen Bürgermeister bekommen. Der 34-jährige Versicherungsmakler, der für das Bürgermeisteramt seinen Hauptjob aufgeben wird, ist politisch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und das, obwohl er schon seit acht Jahren im Gemeinderat und seit vier Jahren im Gemeindevorstand sitzt. Bislang standen aber andere im Mittelpunkt.

Das wird sich mit 2. Jänner schlagartig ändern. Dann bleibt ihm zumindest ein Jahr Zeit, zu arbeiten und sich vor den Gemeinderatswahlen die ersten Lorbeeren zu verdienen. Einfach wird es nicht, das weiß der 34-Jährige. Sich in der aktuellen Situation der Herausforderung zu stellen und dafür seinen Job aufzugeben, private Interessen und bis zu einem gewissen Grad auch die Familie in den Hintergrund zu rücken, verdient Respekt. Das könnte auch die Opposition so sehen. Eine einstimmige Bürgermeisterwahl wäre ein gutes Zeichen – egal ob 2020 gewählt wird oder nicht.