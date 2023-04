Einzelnes Fehlverhalten – ja, aber ...

Nur acht Tage nachdem ein 60-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall beim Kreisverkehr Süd der Umfahrung Wieselburg in Mühling mit dem Notarzthubschrauber ins LK Amstetten geflogen worden war, ereignete sich beim Kreisverkehr Nord in Bergland erneut ein schwerer Verkehrsunfall. Dieses Mal erwischte es eine 19-jährige Motorradlenkerin.

Beide Male war überhöhte Geschwindigkeit eine der Unfallursachen. Beim Autolenker kam auch noch ein zu intensiver Alkoholkonsum dazu. Nicht die ersten Unfälle bei den Umfahrungs-Kreisverkehren – und sicher auch nicht die letzten. Und auch wenn bei all den Unfällen einzelnes Fehlverhalten die Unfallursache war, so muss man sich doch die Frage stellen, was man verbessern könnte, um die Sicherheit dort zu erhöhen. Die 70er-Beschränkung alleine scheint (leider) zu wenig zu sein.