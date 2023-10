Gemeinsam schaut anders aus

In Steinakirchen am Forst sind die politischen Weichen für die Zukunft gestellt. Bürgermeister Wolfgang Pöhacker (ÖVP) tritt nächste Woche nach fast zehnjähriger Amtszeit ab, Bauernbundobmann Christian Lothspieler (ÖVP) wird ihm folgen. Daran wird auch der offene Brief von LUST-Fraktionsobmann Wolfgang Zuser nichts ändern. Die Mehrheitsverhältnisse sind klar gegeben. Die ÖVP wird den Bürgermeister nicht freiwillig abgeben, so sehr Zuser auch um Vertrauen wirbt und dabei den „Reiz eines Bürgermeisters aus einer Minderheitsfraktion“ hervorzuheben versucht.

Eine Frage wirft dieser Brief dennoch auf: Was bezweckt Zuser damit? Will er Pöhacker zum Abschied nochmals ein paar Prügel nachwerfen? Oder will er die neu aufgestellte ÖVP provozieren? Eines bringt dieser Brief sicher nicht mit sich: Dass das Gesprächsklima zwischen ÖVP und LUST in naher Zukunft ein besseres sein wird. Dazu wird mit dem Brief viel Porzellan zerschlagen.