Die Purgstaller sind stolz auf ihr saniertes und revitalisiertes Marktzentrum – zu Recht. Der Gemeinde und den privaten Purgstaller Investoren ist nach dem Masterplan von Architekt Walter Brandhofer wirklich ein „Jahrhundertprojekt“ gelungen. 19 Millionen Euro hat man investiert. Dabei ist das Projekt genau zur richtigen Zeit aufgestanden. Fast ein Zufall, dass vier so prägende Liegenschaften zeitgleich zu erwerben sind und sich auch mehrere Investoren aus der eigenen Gemeinde finden und hier Geld in die Hand nehmen. Hätten die Beteiligten gewusst, was auf sie zukommt – inklusive aller äußeren Umstände wie Corona, Baukostensteigerungen, Inflation -, sie hätten sich wohl nur schwer dafür überzeugen lassen.

Genauso fand Bürgermeister Harald Riemer bei Doktor Leo Auer den richtigen Zeitpunkt, ihn von der Idee des PVZ zu überzeugen. Wenige Jahre später und er hätte wohl abgewunken. Jetzt sind alle happy. Es sei ihnen vergönnt.

Chapeau für diese Leistung und diesen Mut.