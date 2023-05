Er wolle spätestens im Laufe des Jahres 2024 leiser treten. Vielleicht nur mehr halbtags arbeiten und die letzten Arbeitsjahr mit etwas weniger Verantwortung und Druck ausklingen lassen.

Große Worte, die Werner Roher, Geschäftsführer der Messe Wieselburg, im Vorfeld der „Land & Forst“ erstmals öffentlich kundtut. Zwar wusste man in den inneren Kreisen schon länger vom Wunsch des 60-jährigen Wieselburgers, doch bisher hoffte man, auf leisem Wege einen Nachfolger für Roher zu finden. Es schien auch so, als ob man einen an der Angel hatte. Aber der sprang wieder ab.

Einfach wird die Suche nach einem geeigneten Mann oder einer geeigneten Frau nicht. Es sind große Fußstapfen, die Roher hinterlässt. Immerhin kennt keiner den Messe- und Veranstaltungsbetrieb so gut wie er. 38 Jahre, 17 davon als Geschäftsführer, ist Roher bei der Messe tätig. Stets mit vollem Engagement und Elan. Dass er jetzt leiser treten will, sei ihm vergönnt. Hoffentlich kann er es auch.