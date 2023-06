Hauptsache wieder fort

Roma und Sinti haben laut europäischer Menschenrechtskonvention das Recht, in Wohnwägen zu leben, umherzuziehen und sich auf öffentlichen Plätzen niederzulassen. Ein Recht, das in der Praxis oft zu Diskussionen führt. Wenn die Infrastruktur für dieses Recht fehlt, sind Anrainerprobleme vorprogrammiert.

In den vergangenen drei Jahren war die Roma-Thematik dank Corona vom Tisch. Heuer wird sie umso schlagender. Das Beispiel Wieselburg zeigt dies auf. Schon vor zehn Jahren hat der damalige Regionalverband angeregt, gemeinsam eine Infrastruktur für die wandernden Völker in der Region zu schaffen. Vergebens. Keiner will den „Schwarzen Peter“ haben. Hauptsache sie ziehen schnell weiter.

Nur so wird man der Grundproblematik nicht Herr. Es bedarf eines Regionsgipfels – vorurteilsfrei, aber mit konkreten Zielen. Jene Wohnwägen in Wieselburg werden nicht die letzten in diesem Sommer gewesen sein – und die Anrainerbeschwerden auch nicht.