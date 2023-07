Hoffentlich folgen viele

Die Brau Union Österreich präsentierte in der Vorwoche ihre jüngste Kooperation mit der Lebenshilfe Niederösterreich. Eine Kooperation, von der gleich mehrere Seiten profitieren.

Die Brau Union, die Nachhaltigkeit nicht nur als Schlagwort verwendet, sondern sich auch in ihrem Handeln danach richtet und gleichzeitig langfristig damit auch ihre Kosten senkt. Denn für die relativ kostspieligen Edelstahl-Zapfhähne wird mit diesem relativ einfachen Projekt die Lebensdauer verlängert. Das bedeutet gleichzeitig, dass auch die Umwelt zu den Gewinnern zählt, da Ressourcen geschont werden.

Hauptgewinner sind aber die Klienten der Lebenshilfe NÖ. Vorerst werden mit dieser Kooperation neun fixe Arbeitsplätze geschaffen. Läuft alles nach Plan, sollen weitere folgen. Arbeitsplätze für ein Klientel, das es trotz Arbeitskräftemangel in der Region am freien Markt nicht einfach hat. Daher: Chapeau an alle Beteiligten! Mögen diesem Beispiel noch viele weitere Firmen folgen.