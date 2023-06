Irgendwann reicht es

Es hat in den Tagen zuvor schon rumort. Trotzdem, der bei der ÖVP-Parteivorstandssitzung am Montagabend angekündigte Rücktritt von Parteiobmann und Bürgermeister Wolfgang Pöhacker mit Herbst hat für einen Paukenschlag in Steinakirchen gesorgt.

Fast zehn Jahre stand der 44-Jährige bereits an vorderster Front, kämpfte mit einer steten Ebbe in der Gemeindekassa, der ständig präsenten Causa Festsaal und einer lauten Opposition. Da vergisst man schnell die positiven Highlights wie den Kindergartenneubau oder den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur.

Pöhackers Amtszeit war sicher nicht frei von Fehlern. Dafür hat er auf Gemeindeebene verhältnismäßig viele (politische) Ohrfeigen von der Opposition, aber auch von den eigenen Parteikollegen einstecken müssen. Dabei blieb er immer ruhig, trug sein Herz nie auf der Zunge, sondern schluckte vieles hinunter. Jetzt hat er genug geschluckt und zieht sich zurück. Seine Frau und seine drei Kinder werden es ihm danken.