Keine Panik, aber Vorsicht

Erstmals seit dem Ende der Corona-Krise sind Ende Juli die Arbeitslosenzahlen auch im Scheibbser Bezirk gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen. Mit einem Plus von 42 Personen ist der Anstieg noch nicht dramatisch. Allerdings sind auch um 17 Personen mehr in Schulungen als Ende Juli 2022. Also kann man von einer Steigerung von insgesamt 59 Personen sprechen. Damit liegen wir schon jenseits der Zehn-Prozent-Steigerungsmarke.

Angesichts einer voraussichtlichen Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent besteht sicherlich noch kein Grund zur Panik. Aber eines zeigt sich aktuell: Der Trend, dass die Betriebe zurückhaltender agieren, hat sich auch schon auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Zwar spricht das AMS von keiner wirklichen Entspannung des Arbeitskräftemangels, doch so einfach wie noch vor wenigen Monaten ist es aktuell nicht mehr, einen passenden und entsprechend gut bezahlten Job zu finden. Vielleicht hat aber genau das bei dem einen oder anderen auch positive Folgen.