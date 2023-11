Nur was für Romantiker?

Ötscherland-Express ist eigentlich ein trügerischer Name. Mit 25 km/h verbindet die Museumsbahn seit 1990 als steilste Schmalspurbahn Österreichs Kienberg-Gaming mit Lunz am See. Eine Stunde und zehn Minuten braucht der „Express“ für die 17 Kilometer – Fotostopps und Nostalgieflair inklusive.

Doch der Ötscherland-Express hat schon bessere Zeiten erlebt. 210.338 Fahrgäste beförderte er in den ersten 30 Jahren seines Bestehens – im Schnitt 7.000 pro Saison. Davon ist man weit entfernt. Heuer waren es knapp 3.000 Fahrgäste. Immer wieder verspätete Saisonstarts und der Einsatz von Diesel- anstatt Dampfloks (Waldbrandverordnung) tragen das Ihre dazu bei.

Daher sollte allen Beteiligten eines klar sein: Wenn man die Bergstrecke als Museumsbahn erhalten und weiter touristisch vermarkten will, dann muss nach einer erfolgten Sanierung in allen Bereichen mehr Professionalität dahinterstehen. Bei einem Hobby für Eisenbahnromantiker spielen die Gemeinden nicht mehr mit.