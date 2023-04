Positiv, aber mit Haken

Es ist eine mehr als positive Nachricht, dass die Stadtgemeinde Scheibbs (endlich wieder) Geld in die Hand nimmt und in Freizeiteinrichtungen investiert. Im Bereich des Sportzentrums sollen zwei Padel-TennisCourts errichtet werden. Baubeginn soll schon im April sein, denn da kann die Baufirma Traunfellner noch günstigere Preise anbieten. Damit sollte schon im Sommer in Scheibbs gepadelt werden.

So weit, so gut. Der Haken an der Geschichte: Im Mai kommt eine Schulkommission des Landes nach Scheibbs. Denn man denkt nun auch laut an einen Schulneubau. Ein mögliches Areal dafür wäre beim Sportzentrum. 5.000 bis 7.500 m²werden dazu benötigt. Dieser Standort könnte aber zur Folge haben, dass auch die Tennisplätze verlegt werden müssen (Richtung Lehenhof-Areal). Damit wären die erhofften Synergieeffekte für den Betrieb der Padel-Courts durch den Tennisclub aber dahin.