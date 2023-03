Schwarz-Blau als Türöffner

Lackenhof hat das Henne- und Ei-Problem: Wer macht den ersten Schritt? Private Investoren, die in die Hotelinfrastruktur investieren oder das Land, das die Freizeitangebotsinfrastruktur ausbaut? Das Ziel steht: Lackenhof soll eine ökologisch nachhaltige Ganzjahresdestination werden.

Dabei hängt jetzt vieles an den Verhandlungen mit den Grundeigentümern, allen voran der Prinzhorn-Gruppe oder besser gesagt Seniorchef Thomas Prinzhorn. Wobei der gerade ein internes Vakuum mit dem Aufsichtsrat seiner Privatstiftung hat. Insofern könnte Schwarz-Blau in Niederösterreich doch ein gewisser Türöffner für Lackenhof sein. Prinzhorn ist gesprächsbereit, aber nicht mit dem siebenten Zwerg von links, sondern mit der „Chefin“. Der touristische Ausbau von Lackenhof steht im Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ. Die Chancen, dass sich etwas bewegt, könnten damit so groß sein, wie schon lange nicht mehr.