Die Niederlage bei den Nationalratswahlen ist vergessen. FPÖ-Bezirksparteiobmann Reinhard Teufel blickt nach vorne Richtung Gemeinderatswahlen 2020. Und dieser Blick ist optimistisch. Denn er kann bereits in 13 der 18 Bezirksgemeinden eine FPÖ-Kandidatur verkünden. Bei drei weiteren Gemeinden führt er noch Gespräche.

Vor fünf Jahren holte die FPÖ in den 18 Gemeinden 16 der insgesamt 370 Mandate. Dabei gab es nur in zehn Gemeinden eine Kandidatur, wobei sie in Puchenstuben mit nur acht Stimmen am Einzug scheiterte.

Über die Ibiza-Affäre und das Danach ist Teufel bei weitem nicht erfreut. Dennoch ist er überzeugt, dass die FPÖ ihrer grundlegenden Ideologie treu geblieben ist und dass das auch bei den Gemeinderatswahlen zählen werde. Zunächst wartet allerdings anstrengender Persönlichkeitswahlkampf auf die FPÖ-Kandidaten. Denn die Gemeinderatswahlen sind in erster Linie Persönlichkeitswahlen – nur dazu muss man die Personen auch kennen.