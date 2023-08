Wenn erster Blick trügt

„Kaffee nix Bus“ – diese drei Worte sorgen seit einigen Tagen für viel Gesprächsstoff, nicht nur in den sozialen Netzwerken. Ein Buslenker, der sich von einem Kopftuch blenden lässt und folge-dessen völlig falsche Rückschlüsse auf die Herkunft und die Deutschkenntnisse der Person zieht, die einsteigen will. Respektlosigkeit ist wohl noch der harmloseste Ausdruck dafür. Eigentlich ist es ein trauriges Beispiel für Alltagsrassismus.

Dass es in diesem Fall just eine promovierte Philosophin und Autorin traf, die noch dazu genau zu diesem Thema ein Buch verfasst hat, ist natürlich doppeltes Schicksal. So fand dieses Beispiel von Alltagsrassismus schnell enormes Echo. Zumindest das ist gut so. Denn damit wird unserer Gesellschaft wieder der Spiegel vor Augen geführt. Noch dazu, wenn der Lenker behauptet, dieses Verhalten sei „normal“. Nein, so ein Umgang ist nicht normal. Dagegen heißt es, gerade in der heutigen Zeit entschieden aufzutreten, um diese vermeintliche Normalität zu brechen.