Wenn Gräben zu tief sind

Renate Rakwetz überraschte in der Vorwoche mit ihrer Rücktrittsankündigung für Jänner 2024 nicht nur die Opposition. Auch in ihren eigenen Reihen wussten die Mandatare bis kurz vor der Sitzung nicht, was auf sie zukommt. Renate Rakwetz hat den Entschluss für sich im Urlaub nach reiflicher Überlegung gefasst und ihn durchgezogen.

Symptomatisch für ihre rote Polit-Karriere. Rakwetz war schon immer eine, die voranging. Als erste Bürgermeisterin des Bezirks erarbeitete sie sich ihren Führungsstil. Sehr straight, oft vielleicht sogar zu kompromisslos. Nur sie wusste, was sie wollte, und verfolgte dieses Ziel.

Dass dieser Weg auch Reibungspunkte hinterlässt, zeigte sich zuletzt immer deutlicher. Die Gräben mit der Opposition in Gaming wurden immer tiefer. Auch der ein oder andere innerparteiliche Zwist auf Gemeinde-, Bezirks- oder Wahlkreisebene hat Spuren hinterlassen. Insofern kam der Rücktritt überraschend, aber ist in Summe nicht wirklich die große Überraschung.