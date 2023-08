Wird immer wichtiger

Community Nurse, Gemeindepfleger oder Informationsvermittlung durch soziale Dienste – egal, wie man an die Sache herangeht. Eines zeigen alle drei Initiativen deutlich: Der Bedarf an gezielter Pflegeberatung und/oder Beratung über diverse Antragstellungen in diesem Bereich steigt systematisch.

Etliche Gemeinden im Bezirk haben diesen Bedarf erkannt und bieten ihren Bürgerinnen und Bürgern gezielt Beratungsleistung zum Nulltarif an. Und sie tun gut daran, ihre Bürgerinnen und Bürger in einem sehr sensiblen Bereich zu unterstützen.

Community Nursing oder Gemeindepflege sind ein niederschwelliges Serviceangebot – und dennoch qualitativ hochwertig, da es von diplomiertem Personal durchgeführt wird, das auf ein entsprechendes Netzwerk zurückgreift. Denn das ist im Pflegebereich auch wichtig, um nicht zum x-ten Mal in einer Telefonwarteschleife zu hängen oder vor lauter verwirrenden Fragen bei den Anträgen den eigentlichen Sinn nicht mehr zu erkennen. Danke!