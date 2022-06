Balsam auf der SVg-Seele

Und sie können doch noch feiern! Purgstall hat sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte zum NÖ-Cup-Sieger gekürt. Und das war nicht nur vom Prestige her, sondern auch für die Moral mehr als wichtig für die Truppe von Trainer Hans Jürgen Moser.

Denn in der 2. Landesliga West gab‘s für die SVg in der abgelaufenen Saison wenig zu bejubeln. Die Verletztenmisere zog sich durch die Meisterschaft. Am Ende stand Rang neun – Purgstall hat andere Ansprüche.

Der Cup-Titel ist damit Balsam auf der Seele der Erlauftaler. Mit der Draufgabe, dass es nun im ÖFB-Cup gegen die Admira geht. Hoffentlich auch vor heimischer Kulisse – hier muss der ÖFB erst entscheiden.

Mit dem Cup-Triumph im Rücken, dem Spiel gegen den Bundesligisten und den Neuzugängen um Florian Koppensteiner können die Purgstaller positiv in Richtung der kommenden Saison blicken.