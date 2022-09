Besonderer Lottosechser

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf hat derzeit in seinen Ansprachen einen Lieblingssatz: Denn auch wenn die Zeiten aktuell nicht einfach wären, hätten wir den Lottosechser in der Geburtslotterie gezogen, weil wir im Mostviertel zu Hause sind.

Recht hat er. Alleine wenn man den vergangenen Freitag im Bezirk hernimmt, zeigt sich das. Da luden zwei heimische Top-Unternehmen zu besonderen Feierstunden. Worthington Cylinders in Kienberg eröffnete das neue Wasserstoffwerk – ein zukunftsweisendes Projekt im südlichen Teil des Bezirks. Knapp 27 Kilometer weiter nördlich feierte Wibeba Holz ihr 50-jähriges Jubiläum. Mit drei Mitarbeitern hatte Johann Sunk 1972 begonnen, heute ist man das führende Unternehmen am Laubholzsektor in Zentraleuropa.

Und quasi zum Drüberstreuen veröffentlichte Welser Profile noch ihren Rekordumsatz von 2021. Lasst uns daher optimistisch nach vorne blicken.