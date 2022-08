Billige Energie gibt es nicht

Waren das noch Zeiten, als man für die Tonne Pellets unter 250 Euro gezahlt hat. Das ist nicht einmal zwölf Monate her. Heute zahlt man mehr als doppelt so viel. Tendenz weiter steigend. Natürlich ist der Aufschrei der Konsumenten groß. Viele hatten sich in der Vergangenheit nicht nur wegen dem Umweltgedanken für eine Pelletsheizung entschieden, sondern auch, weil bisher das Heizen mit Pellets relativ billig war.

Damit ist es nun vorbei – naja eigentlich nicht ganz. Denn im Vergleich zu Gas oder Öl, sind Pellets immer noch kostengünstig, wenngleich von billig keine Rede mehr sein kann. Aber zumindest die Wertschöpfung bleibt im Land. Wie weit die Bindung an den Gesamtenergiepreis in diesem Ausmaß Sinn macht oder gerechtfertigt ist, sei dahingestellt. Eines ist aber klar. Wenn wir wegkommen wollen von fossilen Heizstoffen, dann führt auch in Zukunft kein Weg vorbei an heimischen Pellets – egal wie teuer.