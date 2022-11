Bitteres Ende

Die SVG Purgstall beendet die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. Grundsätzlich kein Beinbruch und absolut in Ordnung, dennoch bleibt nach der bitteren Niederlage in Eggenburg ein Beigeschmack.

Mit der Pleite, die gegen den Tabellenvorletzten noch dazu vermeidbar gewesen wäre, verpasst die SVG einen gebührenden Abschluss eines anstrengenden Fußballjahres. In der Tabelle wäre mit einem Sieg außerdem der vierte Rang möglich gewesen.

Während andere Teams also schon in der Winterpause sind oder waren, musste Purgstall also noch einen Dämpfer hinnehmen. Dennoch bleibt ein starkes Jahr und guter Herbst. Übrigens: Die Eggenburger, die nur elf Punkte sammelten, machten auch Wieselburg beim Remis das Leben schwer, sammelten damit vier ihrer elf Punkte gegen die Erlauftal-Teams. Eggenburg war also weder für Wieselburg noch für Purgstall die weite Reise wert.