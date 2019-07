Die Sommerpause ist ja bekanntlich kurz. Ausgesprochen kurz. So dermaßen kurz wie in diesem Jahr, war sie aber wohl noch nie. Während die Kicker der SVg Purgstall gerade noch ihren Gebietsliga-Meistertitel feiern, schnüren die Bezirkskollegen aus Steinakirchen schon wieder ihre Fußballschuhe.

Spielertrainer Daniel Lehner bittet sein Team am 3. Juli zum Trainingsauftakt. Zwischen dem letzten Spiel der alten Saison am 16. Juni und dem Beginn der Sommervorbereitung liegen somit lediglich 16 freie Tage. Wieselburgs Neo-Trainer Rudi Vogel trommelt seine Truppe nur wenig später, genauer gesagt am 8. Juli, zum ersten Aufgalopp zusammen. 23 Tage.

Wie kurz die Sommerpause auch im Amateurfußball ist, wird auf den Tribünen gerne vergessen. Dass da nicht Vollprofis in der sommerlichen Gluthitze schwitzen, sondern Handwerker, Studenten, Schüler oder Beamte, ebenfalls. Natürlich zwingt sie niemand dazu, und am Ende des Tages bleibt der Unterhaus-Kick ein (wunderschönes) Hobby. Angesichts des Pensums darf den Spielern ein etwaiger Durchhänger aber verziehen werden. Und wer weiß: Vielleicht erreicht das eine oder andere Team die gesteckten Ziele in der neuen Saison schon frühzeitig und verdient sich so eine längere Sommerpause 2020.