Das Dorf hat die Nase vorn

Sonntagabend waren viele Scheibbserinnen und Scheibbser zum ersten Mal Gast im Musium in Reinsberg. Ein Staunen und mitunter sogar ein gewisses „Neidgefühl“ kamen dabei bei vielen Besuchern auf. „Warum steht solch ein toller Veranstaltungssaal in Reinsberg und nicht in der Bezirkshauptstadt?“, fragten sich viele. Das Kulturdorf Reinsberg hat hier Scheibbs den Rang abgelaufen.

Allerdings muss man sich auch die Frage stellen: Braucht es in jeder Gemeinde einen eigenen Veranstaltungssaal für 500 Besucher? Zwischen dem Scheibbser Rathausplatz und dem Reinsberger Dorfplatz liegen 12,3 Kilometer. Vielleicht sollte man da in Scheibbs eher an einen fixen Shuttledienst denken, als an einen eigenen Saal, der nur an wenigen Tagen im Jahr wirklich genützt wird. Denn für die meisten Veranstaltungen in Scheibbs reicht das kultur.portal, wie sich auch bei den jüngsten Kulturevents (leider) zeigt.