Die Funktionäre des SV Oberndorf waren in der bisherigen Transferperiode wahrlich nicht zu beneiden. Die Suche nach einem Stürmer schien zur unendlichen Geschichte zu werden. Finanzielle Forderungen potenzieller Neuzugänge jenseits jeglicher Rationalität machten dem Team rund um Obmann-Stellvertreter Markus Ellmauer das Leben schwer. Und jetzt kam den Melktalern auch noch der Spielmacher abhanden.

Zumindest die Sache mit dem Stürmer hat ein gutes Ende genommen. Der Gebietsligist hat Tomas Kunovsky verpflichtet. Der Slowake kommt von Landesligist Spratzern zum SV Oberndorf, steht voll im Training und kann dem Team sofort helfen.

Die Freude über den Coup währte allerdings nicht lange. Denn Ivan Lacko ist weg. Verschwunden. Für die Melktaler „im Grunde verschollen“, wie Ellmauer es ausdrückt. Der Tscheche war einfach nicht zum Trainingsauftakt erschienen, dem ersten Testspiel blieb er ebenso fern.

Angeblich wird er im Frühjahr in seiner Heimat kicken. Hat man in Oberndorf zumindest über andere Kanäle erfahren. Stürmer da, Regisseur weg. Als Funktionär bist du da ein armer Hund. Ein machtloser Zuschauer in einem Kasperltheater, an dessen Entstehung dich keine Schuld trifft.