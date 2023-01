Der verpönte Kunstschnee

28 Prozent der Skier-Days resultieren in Niederösterreich normalerweise aus den Weihnachtsferien. In manchen kleineren (Familien-)Skigebieten sicher noch weit mehr. Doch in diesen steht so wie auf den Loipen der Betrieb seit Weihnachten still. Mit ihnen steht auch all ihr Umfeld – vom Hüttenwirt über die Skilehrer, den Verleih bis hin zu den Lieferanten. Da war die Freude groß, dass zumindest etliche Gäste ihre Wanderschuhe ausgepackt haben.

Fallen die Großen auch aus, würde es Ebbe werden. So haben das Hochkar und für einen Teil der Ferien auch der Ötscher den Wintertourismus in der Region gerettet. Das Hochkar war dabei vor allem dank der moderneren künstlichen Beschneiungsanlage im Vorteil. Sie hat dem Hochkar rechtzeitig jenen Schnee verschafft, von dem das Skigebiet jetzt noch profitiert. Das heißt, Wintertourismus in der Region bedingt effektive Kunstschneeproduktion – egal ob Klima- oder Energiekrise.