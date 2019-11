„It ain’t over ’til the fat lady sings.“ All jene, die sich näher mit US-Sport beschäftigen, kennen die Phrase. Allen anderen liefern wir aber natürlich die freie Übersetzung: Es ist erst vorbei, wenn die dicke Dame singt. Inspiriert wurde das geflügelte Wort angeblich durch Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“. Dort darf gegen Ende Walküre Brünhild ihre berühmte Arie schmettern. Und Walküren werden in der Regel etwas rundlicher dargestellt.

Genug des gefährlichen Halbwissens. Was das mit dem Bezirksfußball zu tun hat? Fragen Sie nach in Gresten oder Göstling. Beide haben einer an sich guten Hinrunde mit einer Niederlage in der letzten Herbst-Partie eine Delle verpasst. Vor einer Woche sah die Welt noch anders aus. Besser.

Für die Union Steinakirchen ist das Idiom hingegen ein Zeichen der Hoffnung. Mit dem Sieg im Kellerduell gegen Haag melden sich die Erlauftaler kurz vor der Winterpause in der 1. Klasse West zurück. Vor einer Woche sah die Welt noch anders aus. Schlechter.

Das Sprichwort drückt aus, was wir am Sport an sich so lieben. Die ihm innewohnende Möglichkeit für Drama und große Emotionen. Die sprichwörtliche „fat lady“ singt aber noch lange nicht. Erst irgendwann im kommenden Sommer. Es bleibt also spannend. Schön!