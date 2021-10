Die Zeit zum Ernten

Ein Traum geht in Erfüllung. Der ESV Wang gewinnt die Champions League. Die Stocksportler eilten souverän ins Finale und waren auch gegen Voitsberg eine Klasse für sich. Sogar ein Fünf-Punkte-Rückstand brachte die Truppe rund um Patrick Solböck nicht aus dem Konzept.

Ein Erfolg, der aber nicht über Nacht kam. Bereits beim Staatsligafinale in der heimischen Halle hatten die Wanger eine Hand schon am Titel. Da machten ihnen aber noch die Nerven einen Strich durch die Rechnung. Doch aus der Finalsituation lernten die Stocksportler und wussten es nun in Passau für sich zu verwenden.

Nach Jahren unermüdlichen Einsatzes von Obmann Stefan Solböck und den Mitgliedern des ESV Wang, ist der Klub in der Spitze angelangt. Nun ernten die Verantwortlichen, was sie vor Jahren gesät haben. Und der Erfolgslauf soll auch weitergehen. Den Staatsligatitel vor Augen.