Eine Nische ja – mehr nicht

Nach dem bunten Treiben vom Wochenende, wo wir es uns auf allen Linien nochmals so richtig gut gehen haben lassen, ist jetzt 40 Tagen Fasten angesagt. Am besten starten wir diese gleich mit einem üppigen Fischessen am Aschermittwoch – oder vielleicht doch besser mit einer Fastensuppe?

Da passt die jüngste Meldung des Wieselburger FH-Campus gut dazu. Dort hat man zwei Jahre lang Lebensmittelprodukte aus Spirulina (Algen) hergestellt, verkostet und deren Marktakzeptanz ausgetestet. Burger, Knödel und Teigtaschen aus Algen? Mit intensiv grüner oder blaugrüner Farbe? Wirklich eine Alternative?

Naja, Algen mögen durch die enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe durchaus gesund sein und zu einer ausgewogenen Ernährung beitragen. Dennoch wird es für Herrn oder Frau Österreicher wohl eher ein Nischenprodukt bleiben – egal ob Fastenzeit oder nicht.