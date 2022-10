Einfacher wird es nicht

Corona sei Dank hat auch in den heimischen Skigebieten der Online-Karten(vor)verkauf in den vergangenen zwei Jahren Einzug gehalten. Kein Anstellen mehr an den Kassen, das Skiticket wird bequem von zu Hause aus gekauft. Im Skigebiet angekommen, geht es gleich ab auf die Piste. Dass damit nun aber auch bei uns das „Dynamic Pricing“ ein Thema wird, damit hat man wohl vor der Energiekrise und den sich daraus ergebenden Preissteigerungen auch bei den Liftkarten noch nicht gerechnet.

Dass das „Dynamic Pricing“ für zeitlich relativ ungebundene Skigäste Vorteile mit sich bringt, ist unbestritten. Zum Handkuss kommen aber damit Familien, die nur an den Wochenenden oder in den Ferien Skifahren gehen können. Daher gibt es nicht nur Fürsprecher für dieses Modell, denn es macht gerade für Familien Skifahren (noch) teurer. Und das will mit Sicherheit niemand.