Endlich wieder feiern

Feste – egal wie groß – gehören zum Gesellschaftsleben dazu. Wie groß nach zwei Jahren Pandemie der Nachholbedarf von Jung und Alt beim Feiern ist, zeigte sich am Wochenende. Trotz schier unendlicher Auswahl – von kleineren Sonnwendfeiern über Maturabälle bis hin zum Bezirksfest –, freuten sich alle Veranstalter über regen Zustrom. Dieses unbeschwerte Zusammensein haben wir alle so vermisst. Beste Voraussetzungen also auch für einen erfolgreichen Volksfest-Neustart.

Man darf nur hoffen, dass diese neu erlebte Freude nicht so rasch wieder vorbei ist. Die Corona-Zahlen steigen – zum Glück bei mildem Verlauf. Im Bezirk verzeichnete man am Montag 198 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Vor einem Jahr hätte dieser Wert die Alarmglocken schrillen lassen. Jetzt nimmt man es gelassen. Und das ist gut so – zumindest solange eine notwendige Spitalsversorgung nach einer Infektion die Ausnahme bleibt.