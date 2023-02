Es ist wieder Zeit, Danke zu sagen

120 Feuerwehrleute beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens vor zwei Wochen in St. Georgen/Leys. 192 Feuerwehrmitglieder beim Brand einer Lagerhalle eines Gewerbebetriebes in der Vorwoche in Purgstall. Auch wenn der Stall und die Lagerhalle bis auf die Grundfesten niederbrannten, ist es dennoch wieder mal an der Zeit, den Einsatzkräften zu danken.

Sie sind stets zur Stelle, wenn andere Hilfe brauchen. Innerhalb kürzester Zeit. Egal, was sie privat vorhaben. Wenn Sirene oder Pager losgehen, dann eilen die Feuerwehrmänner und -frauen zum Einsatz. Die Uhrzeit spielt dabei keine Rolle. Diese Woche waren die Einsatzkräfte spät am Abend bis in die frühen Morgenstunden bei der Feuerbekämpfung in Purgstall im Einsatz. Morgens ging es für sie wieder in den normalen Beruf. Daher auch ein Danke an die Arbeitgeber, die dieses freiwillige Engagement auch unterstützen.